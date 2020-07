The five judges of the court include Edward Asante (Ghana) President, Gberi-be Ouattara (Cote D’Ivoire) Vice President, Dupe Atoki (Nigeria), Keiukura Bangura (Sierra Leone), and Januaria Costa (Cape Verde)

The post Asante, Ouattara reelected ECOWAS Court’s President, Vice appeared first on Premium Times Nigeria.

Like this: Like Loading...