Football: UEFA Women’s Champions League results

Results in the UEFA Women’s Champions League quarter-finals on Saturday (all kick-off times GMT):

At San Sebastian, Spain

Arsenal (ENG) 1 (Mead 39) Paris Saint-Germain (FRA) 2 (Katoto 15, Bruun 77)

At Bilbao, Spain

Lyon (FRA) 2 (Parris 41, Majri 59) Bayern Munich (GER) 1 (Simon 64)

Played Friday

At San Sebastian, Spain

Glasgow City (SCO) 1 (Wade 63) Wolfsburg (GER) 9 (Harder 16, 45+3, 56, 72, Syrstad Engen 20, 45, Rauch 67, Ross 80, 90+5 og)

At Bilbao, Spain

Atletico Madrid (ESP) 0 Barcelona (ESP) 1 (Hamraoui 80)

Semi-finals

Tuesday, August 25

At San Sebastian, Spain

Wolfsburg v Barcelona (1800)

Wednesday, August 26

At Bilbao, Spain

PSG v Lyon (1800)

Final on August 30 in San Sebastian (1800)

[AFP]

