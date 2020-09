Top 105 Debtors On AMCON’s List

The Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON) has decided to publish detailed list of all erring debtors that have failed and or refused to reach settlement resolution with the Corporation.

Below is the list of the top 105 AMCON debtors

S/N Obligor Name Main Promoter(s) Current Exposure 1 Capital Oil & Gas Industries Limited Ifeanyi Ubah 115,952,152,265.92 2 NICON Investments Limited Jimoh Ibrahim 59,544,633,980.31 3 Bi-Courtney Limited (MMA2) Wale Babalakin (SAN) 40,798,422,374.02 4 Josepdam & Sons Limited Late Mrs. Josephine Damilola KuteyiSaheed Kuteyi Ganiyu Kuteyi 39,056,674,951.55 5 Tinapa Business Resort Cross River State Government 36,006,319,844.68 6 Home Trust Savings Chukwukadibia AjaegbuFunmu Ademosun 30,626,243,344.71 7 Geometric Power Limited Prof. Barth NnajiNnaji Agatha Obibuaru Eluma Anike Paul Nwobodo Benjamin Chukwuemeka Dozie Chijioke Akpe Austine Nnaji Okechukwu UBA Trustees Limited Kunoch Limited Diamond Capital & Financial Market Limited 29,844,500,896.77 8 Roygate Properties Limited Wale Babalakin (SAN)Agumadu John Alarape Olabode Okhaleke Ndudi 28,137,176,532.32 9 Shell Development Petroleum Company – West Multipurpose Co-operative Society Limited (SPDC) Shell Staff, represented by Ikponmwosa Ogbemudia 26,474,541,188.17 10 Anyiam Osigwe Limited Anyiam-Osigwe Dorothy Chinyere 20,523,322,350.29 11 Platinum Capital Obire RichardFrancis Atuche 20,378,820,507.19 12 Flotsome Investment Limited Oboden IbruTejiro Ibru 20,218,703,550.96 13 Lonestar Drilling Late Chief IdisiMargaret Idisi 20,207,979,803.22 14 Petrologistics Limited Ugoji Egbujo 19,576,962,565.35 15 Lorna Global Resources H.E. Chimaroke Nnamami 18,919,109,352.85 16 Hosanna Properties Limited Anionye ChikaObi Ike C. 18,059,895,396.27 17 Minaj Holdings Limited Ajegbo Mike NnayeluchudihuLuke Chidi Chudihuilogu Miller Gregrey Ethridge Kyle Attueyi Joe Oladele Afolabi Okpere Kisito Kokoricha Paul 17,306,900,257.66 18 Afrijet Airlines Limited Inoelle Willam BarryCarr Collin 13,122,022,439.57 19 Petroleum Brokers Limited Wilcox Awopuolagha 13,076,314,937.26 20 Hotel De Island; Kasmal Properties; Island Autos & Nacoil Kashamu Prince Buruji 13,015,595,907.67 21 Zarm Stores Limited Gbadamosi Muftau, The Olofa of Offa 12,410,560,226.18 22 Tak Continental Limited Thomas Akoh Etuh 11,585,755,562.89 23 Netlink Digital Television Fashewe OyewoleVarderpuije Ahmed 11,550,782,130.79 24 Mobil Workers (EKET) Multipurpose Cooperative Society Mobil Workers, represented by Okeke Eze (legal practitioner) 11,504,121,133.06 25 DWC Drilling Limited Etheridge KyleJohn Ayeke 11,363,388,024.05 26 Sammy Beth Interbiz Limited H.E. Chimaroke Nnamani 11,017,336,899.00 27 Ferdinand Oil Mills Chief Ferdinand Anyaoha Anghara 10,855,175,005.53 28 Octopus Trust Nigeria Limited Erastus Akingbola 10,175,717,163.07 29 Avian Spec Femi JamesFunmi Ayorinde 7,619,760.034.02 30 Brooke Investments Limited Chief S.I. AdegbiteAdegbite Adewale Michael Adegbite Ademola Olumide Sofela Michael Olufemi 7,341,118,227.21 31 Resource Intermediaries Limited Soji Oyawoye (MD/CEO)Ebun Bamigboye Weyinmi Jemide Ido Ohiwere 7,282,308,754.08 32 Jummai Mahmud Senator Joshua Dariye 6,823,110,429.13 33 Genprogetti Nigeria Limited Nnamdi O. OkoyeCharles Umeadi 6,637,593,140.34 34 Ray Gold Silver Plus Limited Oboden IbruTejiro Ibru 6,392,813,914.61 35 Camden Resources Limited H.E. Chimaroke Nnamani 5,875,022,498.73 36 Riverside Logistics Limited H.E. Chimaroke Nnamani 5,874,161,281.46 37 Robo Michael Limited Kassabali Samir IbrahimEgirani Arobo Egirani Olotu 5,837,512,139.51 38 Lexcap Partners Albert OkumagbaChibundu Edozie 5,696,111,908.02 39 Osigwe Foods & Agro Industries Moh’d Anselm KayodeRaji A. Usman 5,648,190,385.41 40 Rangk Limited Kanu Godwin Ndubuisi 5,390,589,104.93 41 Afro-Arab Investment Limited Baba-Ahmed MoufitahBaba-Ahmed Muna Beitah 5,340,204,984.21 42 Dormanlong Engineering Limited Austen Peters 4,700,000,000.00 43 Abasa Nigeria Enterprises Limited NPK1 A Ezuma Innocent Ozoemena 4,666,999,131.41 44 Lawal Obelawo Plastics Industries Limited (LOPIN) Prince Lawal Olaosebikan YesufuRamota Lawal 4,361,717,794.63 45 Eres N V (Nig.) Limited Chief Pius Akinyelure 4,171,546,113.09 46 Al-Kahf Motorcycle Company Limited Shehu BadamasiSafiya M. Badamasi 4,067,369,214.72 47 Madunka Motorcycle Company Limited Abdullahi A. HaidoZainab A. Haido 3,561,115,889.09 48 Terminal Zero Obadina GbengaNiyi Oyedele 3,318,675,426.60 49 Ocean Deep Properties Limited Ray Nduka J. OkpuRay Ufoma Okpu 3,075,367,362.75 50 Claremount Management Limited Okobi Paul UcheAkpan Patrick 2,944,490,078,53 51 Ena-Bell Limited Ojo Osamuede BelleOjo Osamuede Enahoro 2,910,142,971.76 52 Omega Sunshine Ventures Limited Segun AgbetuyiTolulope O. Fadahunsi 2,763,085,587.14 53 Tuns Farm Nigeria Limited Olatunde Adekunle BadmusJoseph Zopy 2,738,973,788.06 54 Nakem Oil & Gas Company Limited Alebe Nathaniel UzeziAlebe O. Gift 2,718,933,557.79 55 Hyacinnth U.F. Enuha Hyacinth Uzu-Fela Enuha 2,710,078,325.77 56 Ray Okpu Ray Okpu 2,673,346,469.66 57 Bao Yao Future Lex Garba Idris AbubakarYaozhang Shen 2,669,859,056.59 58 Aquitane Oil and Gas Limited Ikechukwu Okolo 2,640,490,132.20 59 Waziri B. Mustapha Alhaji Waziri B. Mustapha 2,612,458,766.09 60 Riggs Securities Limited Yomi TokosiTokosi Tokumbo Frederick Fasheun Ralph Obiha Awosika Kola 2,601,085,572.34 61 Likam Nigeria Limited Alhaji Ibrahim HamzaYashuwah Hamza 2,525,755,239.96 62 Safe Nigeria Limited Itohan Ogieva-OmosighoOsa Ogieva-Omosigho 2,369,063,554.93 63 Woksons International Limited Chief William OkiOke E. Cynthia 2,326,577,517.14 64 Travaux Investments Limited Lambo JumokeOgutuga Kemi Sheri William Folarin Rotimi Williams 2,303,470,835.43 65 Omega Savings and Loans Agbetuyi SegunAdeniyi A. Adeuyiwa 2,283,749,521.09 66 Bellview Airlines Limited Kayode OdukoyaAVM Emmanuel Ombu (Rtd) 2,258,232,021.87 67 Sage Int. Nig. Limited Atikoro UyovbukerhiMaureen Uyovbukerhi 2,241,719,528.00 68 Van Vliet Trucks Limited Nol Van VlietAdetunmbi Dayo Kome Agodo 2,136,216,694.00 69 Baba Haruna Ibrahim Baba Hruna Ibrahim 2,076,544,891.02 70 Abbey Lincoln Limited Awoleye T. AbisodunFrancis T. Abisodun 2,065,489,600.50 71 Shell Staff West Shell Staff, represented by Ikponmwosa Ogiemuda 2,004,956,109.70 72 U.L.O. Consult, Ogbeogonogo Chief Uche Luke Okpuno 1,984,819,888.82 73 Variations Industries Limited Nwazulu Prince DennisNwazulu Protus 1,969,012,064.04 74 Tuns Holdings Limited Olatunde Adekunle BadmusJoseph Zopy 1,965,039,873.11 75 Shelter Development Bayero Usman Ja’afaruIbrahim Isa Wada 1,875,156,385.12 76 Lynq Communications Joe Obiora UdeagbalaSylvia Udeagbala 1,847,974,990.21 77 Petlib Envi-Chem Ser Ibiam EleanyaEEkwo Eteakamba Edem 1,706,415,936,54 78 Amsalco Ind. Limited Aminu SalehBashir Aminu Saleh 1,646,184,931.54 79 Aminu Saleh Alhaji Aminu Saleh Alhaji 1,630,812,798.76 80 Chevron Oil Staff Multipurpose Cooperative Chevron Staff 1,595,966,334.11 81 Micro Products Int’l Nig. Limited Chris Anugwolu 1,568,839,810.06 82 The Franklin Hotel & Suites Frank Omosigo 1,566,984,396.77 83 Titanium Oil and Energy Limited Acholonu PatrickEkezie Chief Ralph 1,564,295,090.70 84 Alcomp Computers Limited Engineer Emeka Vitus EzenwanneGloria Uzoamaka Ezenwanne 1,559,711,000.55 85 Tina Stores Limited Matthew NmeziClementina Nmezi 1,558,068,328.38 86 Shemofeyo Ventures Limited Sheba A. Acholonu PatrickModupe Olorunfemi 1,549,586,200.57 87 Westoil Petroleum Services Limited Bidemi H. FahnHamdalat Ajayi Omotayo Fahn 1,540,787,598.44 88 Ohzed Oil and Gas Company Limited Stella O. DikeEngr Matthew A. Dike 1,516,937,763.45 89 KDC Construction Limited Alh Waziri B. Mustapha 1,480,572,356.42 90 Deep Sea Oil Gas Limited Itelima Steve YeowumaItelima Patricia Yeowuma 1,386,834,554.36 91 Ascot Fabricators and Constr. Limited Henry E. ImasekhaJoey Chuma Obue 1,374,274,319.42 92 I.C.M.G. Limited Mike Osime 1,339,507,291.77 93 Huf Engineering Nigeria Limited Enuha Hyacinth Uzu FelaEnuha Carol 1,288,402,095.13 94 Integral Petrochemicals Limited Oludare O. OlagokeAdeyemi Y. Olagoke 1,269,386,433.60 95 Unicorn Place Leisure Services Limited Ike Nwabuoku 1,256,178,425.11 96 Ibika Investment & Property Limited Fashina Kofoworola OlakunleFashina Mabayomije Omololu 1,230,763,959.94 97 Assorted Foods & Beverages Ifabiyi AdemolaIfabiyi Eyitope Ifabiyi Toyin 1,185,194,335.36 98 Al-Fil Petroleum Company Limited Alao IdrisAlao Abdullatif 1,151,788,405.05 99 Primeview Investment and Property Gabriel OreneEsule George 1,119,804,330.77 100 Merepainti Nigeria Limited/BPT Equipment Engr Mohammed Nura Khalil 987,172,183.55 101 Rainbownet Limited H.E. Chimaroke Nnamani 804,985,922.59 102 Paveblocks Nigeria Limited Alh Waziri B. Mustapha 633,128,165.50 103 Honourable Adetunji Adeniyi Honourable Adetunji Adeniyi 491,220,414.05 104 Engr. Sarki Labaran Engr. Sarki Labaran 471,402,281.70 105 Senator Usman Bayero Nafada Senator Usman Bayero Nafada

Source: The Cable

Like this: Like Loading...