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NDIC Commences Closure Of 42 Microfinance Banks After CBN’s Directive

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The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC) has commenced the closure of 42 microfinance banks after a directive from the Central Bank of Nigeria (CBN).

The NDIC had earlier on Friday announced on its website that the CBN has revoked the operating licences of 42 microfinance banks.

It confirmed to Channels Television on Monday that the closure of the banks has commenced.

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“This is to inform the depositors, creditors, shareholders, and the general public that the operating licenses of the under listed Forty-Two (42) Microfinance Banks (MFBs) have been revoked by the Central Bank of Nigeria (CBN) effective 12th November 2020.

“The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), the Official Liquidator of the banks whose licenses were recently revoked, is in the process of closing the listed banks and pay their insured Depositors,” the NDIC statement read in part.

The NDIC, therefore, request that all depositors of these banks should visit the closed banks’ addresses and meet NDIC officials for the verification of their claims, commencing from Monday, 21st December 2020 till Thursday, 24th December 2020.

The affected banks are listed below:

1        HEDGEWORTH MFB  GUOBA PLAZA SUITE B06, – 171, A.E. EKUKINAM STREET, BY CHISCO, UTAKO, ABUJA

2        FUTURE GROWTH MFB REAL TOWER PLAZA, PLOT 1121 OBAFEMI AWOLOWO WAY, UTAKO, ABUJA

3        BAGWAI MFB BAGWAI-SHANONO ROAD, BAGWAI LGA, KANO

4        ERE CITY MFB  ERE-IJESHA/IIIAHUN ROAD, ERE-IJESHA, ORIADE LGA, OSUN

5        CAFON MFB GARKI POLICE BARRACKS, GARKII, FCT, ABUJA

6        AKCOFED MFB EKIT ITAM II (BESIDE WATER BOARD), P. O. BOX 2048, UYO, AKWA-IBOM STATE

7        GUFAX MFB N0. 3 UDOTUNG UBO STREET UYO, AKWA IBOM STATE

8        PARTNERSHIP MFB 107 UPPER IWEKA ROAD, ONITSHA, ANAMBRA STATE

9        ICB MFB    IIIAH-ASABA ROAD, OSHIMILI NORTH LGA, IIIAH, DELTA STATE

10      ONIMA MFB NIPOST BUILDING, EKEOCHA ONICHA, EZINIHITTE MBAISE LGA, IMO STATE

11      HOMETRUST (NATIONS) MFB 76, ORLU ROAD, NKWERE, IMO STATE

12      RINGIM MFB OPP. RINGIM CENTRAL MARKET, RINGIM, JIGAWA STATE

13      BIGTHANA MFB 6, ALI AKILU ROAD, KADUNA

14      ROGO MFB ROGO TOWN, ROGO LGA, KANO STATE

15      MAKODA MFB  NO 15, KOGUNA TOWN, MAKODA LGA, KANO

16      TAKAI MFB TAKAI TOWN, TAKAI LGA, KANO STATE

17      BEBEJI MFB NO. 10 GIDAN IYAN, BEBEJI TOWN, BEBEJI L.G.A., KANO STATE

18      AJINGI MFB NO. 10 HAKIMI STREET, AJINGI TOWN, AJINGI LGA, KANO STATE

19      GARKO MFB  3, GARKO TOWN, KANO

20      KANGIWA MFB KANGIWA TOWN, KANGIWA LGA, KEBBI STATE

21      AUGIE MFB  AUGIE TOWN, AUGIE LGA, KEBBI STATE

22      MOPA MFB  SILAS BAMIDELE DANIYAN HOUSE, KABBA-ILORIN ROAD, MOPA, KOGI-STATE

23      SOLID BASE MFB  EKIRIN ADDE, IJUMU LGA, KOGI STATE

24      ULTIMATE BENEFIT MFB  150C, OKENE KABBA ROAD, LOKOJA, KOGI

25      OVIDI MFB NO. 1, ATTA ROAD, OKENE, KOGI STATE

26      KIRFI MFB  KIRFI TOWN, KIRFI LGA, BAUCHI

27      CREDIT EXPRESS MFB  27, KAKAWA STREET, LAGOS

28      KING SOLOMON MFB GOD BLESS NIGERIA HOUSE, 117/119, WETSERN AVENUE, IPONRI, LAGOS

29      RIGGS MFB  PLOT 5, IMAN ABIB ADETORO STREET, OFF AJOSE ADEOGUN STREET, V.I., LAGOS

30      BILLIONAIRE BLUE BRICKS MFB APERIN HOUSE (2ND FLOOR) BLOCK I, PLOT 27, BUDO LAYOUT AJIWE, LEKKI EPE EXPRESSWAY, AJAH, LAGOS STATE

31      SUSU MFB  34, COMMERCIAL AVENUE SABO, YABA, LAGOS

32      WEALTHSTREAM MFB  AQUARIUS BLOCK, ELEGANZA PLAZA, GROUND FLOOR, LEFT WING 1 COMMERCIAL ROAD, APAPA, LAGOS

33      AGUDA TITUN MFB  21, SHONOLA STREET, AGUDA TITUN, OGBA, LAGOS

34      SAPPHIRE MFB 111, ABAK ROAD, UYO, AKWA IBOM STATE

35      METRO MFB  15, OTUNUBI STREET, OFF HARUNA, OGBA, IKEJA, LAGOS

36      MOUNTAIN TOP MFB PROGRESS BLOCK, SHOP A102, AFRICAN TYRE VILLAGE, OPP. APT TRADE FAIR COMPLEX, LAGOS/BADAGRY EXPRESSWAY, LAGOS

37      UNYOGBA MFB  1, ALOMA ROAD, OPP. MKT. SQ., EJULE, OFU LGA, KOGI STATE

38      WAPO MFB OKENE-LOKOJA ROAD, NAGAZI, ADAVI LGA, OKENE, KOGI STATE

39      IBOGUN MFB IBOGUN EGBEDA, IFO LGA, OGUN STATE

40      KOREDE MFB  NO. 3, LUWOYE STREET, IGBOTAKO, ONDO STATE

41      AHETOU MFB  26, EREMA ROAD, BYEPASS, AKABUKA, OGBA/EGBEMA/NDONI LGA, RIVERS STATE

42      FUFORE MFB  NO. 25 GURIN ROAD, FUFORE LGA, ADAMAWA, YOLA STATE


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