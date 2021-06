Chat attack

unproductive diligence/ 无效的勤奋/ (wúxiào de qínfèn)

A: What do you think of children that study hard but don’t get good grades?

你怎么看待身边学习很努力,但成绩却一直不太好的孩子?

(nǐ zěnme kàndài shēnbiān xuéxí hěn nǔlì, dàn chénɡjì què yizhí bùtàihǎo de háizǐ?)

B: I think they are worth admiring. After all, it isn’t easy to keep trying when faced with failure.

我觉得他们值得欣赏,毕竟能够在失败中一直努力可不是一件容易的事情。

(wǒ juédé tāmén zhídé xīnshǎnɡ, bìjìnɡ nénɡɡòu zài shībài zhōnɡ yīzhí nǔlì kě bùshì yījiàn rónɡyì de shìqínɡ.)

A: Recently there has been a hot topic online that calls this type of phenomenon in which you work really hard but actually benefit little unproductive diligence.

最近网络上有个热门话题,把这种非常努力但实际收益很小的现象叫做无效的勤奋。你怎么看呢?

(zuìjìn wǎnɡluòshàng yǒuɡè rèmén huàtí, bǎ zhèzhǒnɡ fēichánɡ nǔlì dàn shíjì shōuyì hěnxiǎo de xiànxiànɡ jiàozuò wúxiào de qínfèn. nǐ zěnme kànne?)

B: I don’t like using whether or not something is productive to define diligence. Because diligence is a type of long-term expenditure, its value is that even if you temporarily don’t see any returns, you can continue investing stably. It is like to keep calm and carry on.

我不太赞同用是否有效去定义勤奋,因为勤奋是一种长期的付出,它的价值在于即便暂时看不到回报却仍然能持续稳定的投入。就像保持冷静,继续前进。

(wǒ bùtài zàntónɡ yònɡ shìfǒu yǒuxiào qù dìnɡyì qínfèn, yīnwéi qínfèn shì yīzhǒnɡ chánɡqīde fùchū, tāde jiàzhí zàiyú jíbiàn zànshí kànbùdào huíbào què rénɡrán nénɡ chíxù wěndìnɡ de tóurù.jiùxiànɡ bǎochí lěnɡjìnɡ, jìxù qiánjìn.)

Illustration: Liu Xidan/GT