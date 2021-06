Chat attack

ambivert/ 中间性格者/ (zhōnɡjiān xìnɡɡé zhě)

A: What kind of personality do you think you have?

你觉得你的性格是怎么样的呢?

(nǐ juédé nǐde xìnɡɡé shì zěnmeyànɡ de ne?)

B: To be honest, I’m still searching and thinking about my personality since I don’t yet understand myself enough.

说实话,我还在探索和反思自己的性格,仍然不够了解自己。

(shuō shíhuà, wǒ háizài tànsuǒ hé fǎnsī zìjǐ de xìnɡɡé, rénɡrán bùɡòu liaojiě zìjǐ.)

A: Have you heard of the concept of a ambivert?

你听说过中间性格者,这个概念吗?

(nǐ tīnɡshuō ɡuò zhōnɡjiān xìnɡɡé zhě, zhèɡè ɡàiniàn ma?)

B: Nope. Why don’t you let me hear an explanation.

没有,解释来听听呗。

(méiyǒu, jiěshì lái tīnɡtīnɡ bei.)

A: Ambiverts are the absolute majority in groups percentage wise. This type of person has the characteristics of extroverts and also have some characteristics of introverts.

中间性格者在人群中的比例占绝大多数,介于外向与内向性格之间,这类人他们具有外向性格特征,也具有内向的人的一些特征。

(zhōnɡjiān xìnɡɡé zhě zài rénqún zhōnɡ de bǐlì zhàn juédà duōshù, jièyú wàixiànɡ yǔ nèixiànɡ xìnɡɡé zhījiān, zhèlèi rén tāmén jùyǒu wàixiànɡ xìnɡɡé tèzhēnɡ, yě jùyǒu nèixiànɡ de rén de yīxiē tèzhēnɡ.)

B: I once heard that there are not pure extroverts and introverts in the world and that personalities vary per person. You should be yourself.

我曾经听说世界上不存在单纯外向或者内向性格的人,而且性格因人而异。你应该做自己。

(wǒ cénɡjīnɡ tīnɡshuō shìjiè shànɡ bùcúnzài dānchún wàixiànɡ huòzhě nèixiànɡ xìnɡɡé derén, érqiě xìnɡɡé yīnrénéryì.nǐ yīnɡɡāi zuò zìjǐ.)

Illustration: Liu Xidan/GT