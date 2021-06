ABUJA, Nigéria, 24 de Junho de 2021 -/African Media Agency(AMA)/- A iniciativa do Conselho Africano de Ministros da Água (AMCOW), foram lançadas as Directrizes da Política de Saneamento Africano (ASPG). Estas diretrizes foram desenvolvidas em colaboração com os estados membros e muitos outros parceiros que trabalham no setor da água e saneamento no continente. As […]

The post AMCOW lança Diretrizes de Política de Saneamento Africano appeared first on The Guardian Nigeria News – Nigeria and World News.